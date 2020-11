Le caserme dei Carabinieri si tingono di arancione contro la violenze sulle donne

VITTORIO VENETO – Le caserme dei carabinieri di Vittorio Veneto e di Conegliano all’imbrunire, mercoledì 25 novembre, si tingeranno di arancione per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. L’iniziativa di sensibilizzazione rientra nella campagna “Orange the World” sostenuta a livello locale dal Centro antiviolenza di Vittorio Veneto e dal Soroptimist Club di Conegliano-Vittorio Veneto.

Il colore arancione è stato scelto come simbolo di un futuro di maggiore consapevolezza e per ricordare che c’è un luogo sicuro al quale le donne possono rivolgersi: le “stanze tutte per sé”, spazi protetti allestiti dal Soroptimist all’interno delle caserme, luoghi nei quali tante donne hanno già trovato il coraggio di denunciare abusi e maltrattamenti che mettono a rischio la loro vita e quella dei loro figli.

«Dopo il lockdown, con la riapertura del Centro antiviolenza abbiamo registrato un aumento degli episodi di violenza di genere a testimonianza che, in quei mesi di lockdown – evidenzia l’assessore al sociale Antonella Caldart -, molte donne non hanno avuto nemmeno la possibilità di telefonare al Cav. Tutto ciò testimonia come l’essere rimasti a casa per un paio di mesi abbia acuito alcune situazioni».

GLI APPUNTAMENTI. Il 25 novembre, alle 21 in diretta sul canale Youtube e sulla pagina Facebook del Comune di Vittorio Veneto, dalla stanza protetta della caserma dei carabinieri di Vittorio Veneto verrà trasmessa la lettura di alcuni brani da parte dell’attrice Katiuscia Bonato, omaggio alle donne vittime di violenza. Il 26 novembre, alle 20.30, sempre sui canali social del Comune sarà possibile partecipare al webinar “Cosa c’entra l’amore?” con la criminologa Roberta Bruzzone.