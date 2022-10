Le Azzurre di Sitting Volley, argento agli Europei, a Treviso e Istrana per preparare il Mondiale

TREVISO - La Nazionale italiana femminile di Sitting Volley, argento agli europei del 2021, torna in Veneto, a Treviso e Istrana, per effettuare la preparazione ai Mondiali 2022 in programma dal 4 al 11 novembre a Sarajevo. Il “collegiale” organizzato dalla Federazione Italiana Pallavolo in collaborazione con il Comitato Regionale Fipav Veneto ha il duplice scopo di inseguire il risultato sportivo eguagliando e migliorando il quarto posto iridato ottenuto nel 2018, ma anche di far conoscere sempre più questa disciplina paralimpica mostrando allenamenti e match di livello assoluto.



Il calendario di questo programma di allenamenti sarà condiviso con la nazionale canadese, altra formazione tra le capofila di questo sport e semifinalista alle Paralimpiadi di Tokyo 2020. Le due formazioni daranno vita a quattro test match che avranno come location la Palestra Mantegna di Treviso e il Palazzetto dello Sport di Istrana. “Nell’anno di Treviso Città Europea dello Sport, siamo orgogliosi di ospitare la Nazionale femminile di Sitting Volley, che ha scelto Treviso per la preparazione del mondiale- afferma il vicesindaco Andrea De Checchi - . Questa vuole essere una bellissima occasione per puntare l’attenzione su questa disciplina paralimpica e sostenere la squadra in vista dell’impegno iridato. Preparazione e test match congiunti con la Nazionale del Canada conferiscono altresì una dimensione internazionale all’evento all’insegna dei valori dello sport e della condivisione".



“Ringrazio Silvia Biasi, libero della Nazionale italiana di Sitting Volley, che in occasione dell’evento “Lo Sport ti Salva la Vita” mi ha aperto un mondo - le parole del sindaco di Istrana Maria Grazia Gasparini - . Nel racconto della sua esperienza ha trasmesso un messaggio importante: per ciascuno di noi c’è un posto nel mondo, basta saperlo trovare. Il Sitting Volley vuole essere sport, inclusione ma soprattutto un inno alla vita e la possibilità di dire “sì, c’è il mio posto”, con spirito propositivo ed entusiasmo. Tutti noi, in questo momento, abbiamo bisogno di essere partecipi di eventi come quelli che ospiteremo, con grande orgoglio, anche a Istrana”. “L’evento è la tappa finale di preparazione al campionato mondiale di Sarajevo che si terrà dal 4 all' 11 novembre, dove l'obiettivo è di migliorare il quarto posto ottenuto al mondiale del 2018 - dice Silvia Biasi, libero della Nazionale di Sitting Volley - .Questo collegiale è molto importante perché ci darà la possibilità di provare concretamente la squadra e di perfezionare il gioco sul campo a ridosso delle gare ufficiali”.



Di seguito il programma dell’evento:

VENERDÌ 28 OTTOBRE– PALESTRA MANTEGNA DI TREVISO ore 9.30 – 12.00: allenamento Italia ore 10.30 – 13.00: allenamento Canada ore 18.00: test match Italia – Canada

SABATO 29 OTTOBRE– PALESTRA MANTEGNA DI TREVISO ore 9.30 – 12.00: allenamento Italia e Canada ore 16.30: test match Italia – Canada

DOMENICA 30 OTTOBRE – PALESTRA MANTEGNA DI TREVISO ore 9.30 – 12.00: test match Italia e Canada

DOMENICA 30 OTTOBRE – PALAZZETTO DELLO SPORT DI ISTRANA ore 17.00: test match Italia – Canada

LUNEDÌ 31 OTTOBRE – PALAZZETTO DELLO SPORT DI ISTRANA ore 9.30 – 12.00: test match Italia– Canada