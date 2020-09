Le aziende pagano il sierologico ai 127 dipendenti: tutti risultano negativi

MEOLO - Un bel gesto da parte delle aziende, una buona notizia dagli esiti dei test. Sono infatti tutti negativi i 127 dipendenti della “Ondulati Nordest” e dell’ “IdealKart” di Meolo. L’esito dei test sierologici per Covid-19, effettuati direttamente nelle sedi di via delle Industrie dai sanitari della Casa di Cura “Giovanni XXIII”, è arrivato nelle scorse ore.

Le spese del test sono state sostenute dalle aziende, mentre il presidio ospedaliero si è proposto di effettuare l’esame durante le ore di lavoro, direttamente in azienda - in una stanza appositamente adibita -, agevolando tutti i dipendenti in termini di spostamenti e tempistiche.

Le due aziende producono cartone ondulato in fogli, modulo continuo e scatole per l’industria e il settore alimentare. Lavorano molto anche con l’estero, quindi la conferma della negatività era importante. “Dopo il rientro dalle vacanze estive e le notizie, che arrivavano dai media, di aumento dei contagi dovuti al periodo di ferie ci è sembrato doveroso ritornare a lavorare in sicurezza - fanno sapere Fabrizio e Augusto Tosatto, titolari delle due aziende -. La salute dei nostri dipendenti e delle loro famiglie che abitano tutti nel comprensorio dei comuni di Meolo e Monastier viene prima di tutto”.

Dopo il prelievo, le analisi dei test sierologici sono state effettuate direttamente nel laboratorio di Microbiologia del “Giovanni XXIII” diretto dal dottor Luciano Pasini. “Se avessimo rilevato dei test sierologici positivi avremmo sicuramente appurato lo stato del virus con il tampone, attendendoci alle disposizioni di legge con la suddivisione del lavoro a turni e reparti – dichiarano i titolari -. Così non è stato e siamo molto contenti”.