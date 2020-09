Le aragoste soffrono, la proposta dei veterinari agli chef: "Anestesia prima di metterle in pentola"

LONDRA - Studi scientifici hanno dimostrato che i crostacei soffrono. Gli esperimenti condotti, come quello del professor John Elwood dell'Università di Belfast e pubblicati sul Journal of Experimental Biology, avrebbero confermato che i aragoste, granchi e gamberi soffrono.



Per questo l’associazione dei veterinari britannici ha suggerito a cuochi e chef, di adottare un sistema meno crudele per cucinare le aragoste. Invece di gettarle in pentola ancora vive, suggeriscono di “stordirle” prima di gettarle nell’acqua bollente.



In commercio ci sono diverse tecniche per alleviare la sofferenza delle aragoste, per esempio con l’utilizzo di apparecchiature già esistenti sul mercato, come l’apparecchiatura “Crustastun”, idealizzata in collaborazione con l’Università di Bristol, già adottata da diversi ristoranti inglesi. L’associazione ha inoltre chiesto che queste regole vengano adottate ufficialmente nelle normative sul benessere animale.