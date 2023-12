L'azienda va a gonfie vele, premio di risultato da 2.700 euro a dipendente

CAMISANO VICENTINO - Cereal Docks, il gruppo industriale di Camisano Vicentino (Vicenza), specizzalizzato nella trasformazione agro-alimentare per la produzione di ingredienti derivati da semi oleosi e cereali, ha riconosciuto un Premio di Risultato agli oltre 400 dipendenti. L'esercizio fiscale da settembre 2022 ad agosto 2023 si è chiuso con un fatturato di 1,55 miliardi di euro, perfezionando a settembre anche l'ingresso nel gruppo di Molino Favero, azienda padovana specializzata nella produzione di farine speciali gluten-free. Il riconoscimento è di 2.700 euro lordi per ciascun dipendente, a seguito del raggiungimento del 100% degli obiettivi legati ai volumi prodotti e alla reddittività, ma anche alla sostenibilità in termini di riduzione delle emissioni di CO2 per tonnellata venduta. elemento centrale per concretizzare gli impegni del gruppo, dal 2021 società benefit.