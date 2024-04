L'azienda apre le porte ai giovani atleti di Silca Ultralite e Silca Conegliano

VITTORIO VENETO - Per un pomeriggio non hanno calcato le piste e le pedane, ma in divisa sociale sono entrati nell’azienda che permette loro di fare sport. Ieri, venerdì 5 aprile, gli atleti di Silca Ultralite Vittorio Veneto e di Atletica Silca Conegliano si sono ritrovati nella sede di Silca SpA, in via Podgora a Vittorio Veneto, per conoscere l’azienda che fa parte della multinazionale svizzera dormakaba ed è il main sponsor delle due storiche società sportive. Ad accoglierli, l’Amministratore Delegato Michele Gazzola e la Responsabile Risorse Umane, Francesca Lavoriero, che insieme ai suoi collaboratori, ai presidenti delle società sportive, il vittoriese Aldo Zanetti e il coneglianese Francesco Piccin e ad alcuni allenatori dei due team, hanno accompagnato i giovani (una settantina quelli presenti) nel centro produttivo di quest’azienda di valore internazionale.

Affascinati dal mondo delle chiavi, gli atleti hanno potuto apprezzare l’organizzazione e l’efficienza produttiva del mondo Silca SpA. L’innovazione tecnologica, legata a un proficuo lavoro in team, le ha permesso di ottenere risultati importanti a livello internazionale. In azienda, come nello sport. I ragazzi in divisa rossa, colore aziendale e societario, hanno visitato le varie linee produttive e i reparti in cui nascono soluzioni avanzate e prodotti che arrivano a destinazione fino dall’altra parte del mondo. Lo sport è anche condivisione, non solo di valori ma anche di grandi sfide, come ha ricordato la mamma di Pietro De Pizzol, il 17enne che due anni e mezzo fa, mentre si stava recando all’allenamento in bicicletta, è rimasto coinvolto un incidente stradale che gli ha provocato gravi conseguenze e sta affrontando un lungo percorso di riabilitazione. Fare gruppo, darsi una mano, cercare di aiutarsi per un obiettivo comune, non è solo un valore sportivo, ma anche alla base del progetto Silca SpA. “La nostra azienda fin dagli anni Settanta ha sempre creduto che lo sport fosse un valore da sostenere - ha commentato l’Amministratore Delegato Gazzola - incontrare i nostri giovanissimi atleti e vederli in visita al nostro stabilimento è stato molto bello. Sosteniamo da sempre lo sport, perché pensiamo che faccia la vera differenza per chi cresce e deve esplorare il mondo.

Lo sport è scuola di vita e sicuramente permette di sviluppare qualità che fanno la differenza non solo a livello agonistico ma anche lavorativo”. “Ringraziamo di cuore Silca SpA e il suo Amministratore Delegato Michele Gazzola per aver accolto i nostri ragazzi - hanno aggiunto i presidenti Zanetti e Piccin - hanno potuto capire che il duro lavoro e il grande impegno che mettono nello sport servono anche fuori da piste, pedane e piscine e anche scesi dalla bicicletta. Avere degli obiettivi e impegnarsi permette di avere risultati nello sport e nella vita. Poter “toccare con mano” cosa succede nell’azienda, che ha dato vita alle società sportive Silca negli anni Settanta e che ne è tuttora il fondamentale sostenitore, è stato davvero molto istruttivo. Abbiamo dato inizio ad un appuntamento da far diventare tradizione”.