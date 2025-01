L'azienda ai dipendenti: "Prendete quanti soldi volete". Maxi premio aziendale

CINA - Una corsa al denaro fuori dal comune in Cina, dove un’azienda ha deciso di premiare i propri dipendenti con un metodo tanto sorprendente quanto insolito. Su un enorme tavolo sono state stese banconote per un totale di 60 milioni di yuan (circa 8 milioni di euro), destinate ai lavoratori come premio di produzione. La storia è satata resa nota oggi da AdnKronos. Al segnale, centinaia di dipendenti si sono avvicinati al tavolo per raccogliere quanto più denaro possibile nel tempo stabilito. La miglior performance è stata quella di un lavoratore che, in soli 15 minuti, è riuscito a portare a casa l'equivalente di 13.500 euro.

L'azienda, che ha voluto mantenere l'anonimato, ha spiegato la scelta con un messaggio rivolto ai dipendenti: "Non abbiamo prestiti da restituire, non abbiamo debiti e vogliamo rendere migliore la vita dei nostri lavoratori". L’iniziativa ha rapidamente fatto il giro del mondo, suscitando curiosità e dibattiti. Un gesto che non solo premia il lavoro svolto, ma rappresenta anche un esempio di gratitudine nei confronti dei dipendenti. (foto Adnkronos)