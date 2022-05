Lavoro in Veneto, oltre 152 mila assunzioni nel I trimestre

VENEZIA - Apertura d'anno positiva del mercato del lavoro in Veneto, relativamente ai lavoratori dipendenti nelle imprese private. Nel primo trimestre 2022 si contano infatti oltre 152 mila assunzioni, in crescita del 45% sull'anno precedente e del 21% sul periodo gennaio-marzo del 2020. Il dato, elaborato dall'agenzia Veneto Lavoro, è riportato nel Bollettino socio-economico dell'Ufficio statistica regionale.

Le assunzioni a tempo indeterminato nel trimestre segnano il +52% sul 2021, quelle a tempo determinato +43%, mentre quelle in apprendistato +41%. Il saldo tra assunzioni e cessazioni nel trimestre è ampiamente migliore sia rispetto al dato del 2021, in cui economia e lavoro si avviavano verso una ripresa ancora esitante tra lockdown e riaperture, sia rispetto al 2020, caratterizzato dal crollo causato a marzo dall'emergenza sanitaria. I lavoratori assunti in questo primo trimestre sono soprattutto italiani (70% del totale), uomini (60%) e adulti per oltre la metà (un terzo i giovani).

A livello territoriale, le province di Venezia e Verona, ad elevata propensione turistica, sono quelle che trainano positivamente il bilancio occupazionale veneto. Rispetto al 2020, nel 2021 ad aumentare in Veneto sono state esclusivamente le occupate donne e i dipendenti. Contemporaneamente, i disoccupati diminuiscono, facendo registrare un tasso regionale pari al 5,3%, valore che deve però essere letto insieme al dato degli inattivi che, sebbene diminuisca rispetto ad un anno fa (-0,5%), potrebbe ancora risentire della crescita avvenuta rispetto al 2019 (+7,1% la variazione 2021/2019).