Lavoro, un arresto per sfruttamento dei migranti

PADOVA - Un marocchino di 30 anni, residente nel basso padovano, è stato arrestato per sfruttamento del lavoro di 23 immigrati di origine africana, alcuni dei quali irregolari in Italia. L'uomo è stato raggiunto da un provvedimento restrittivo eseguito dai carabinieri del Gruppo Tutela Lavoro di Venezia e dai colleghi dell'Ispettorato del Lavoro di Padova, con la collaborazione dei militari di Este.

L'arresto segue le indagini iniziate nel maggio 2020, dopo le denunce di alcuni lavoratori. I carabinieri hanno così accertato che l'indagato reclutava extracomunitari di nazionalità marocchini, senegalese e gambiana, impiegandoli in condizioni di sfruttamento presso aziende agricole locali. I riscontri sono stati svolti attraverso servizi di osservazione, controllo e pedinamento, oltre che accessi ispettivi nelle ditte utilizzatrici e acquisizione di informazioni testimoniali rese da numerosi lavoratori sfruttati.

L'uomo, approfittando dello stato di bisogno e della situazione di vulnerabilità dei lavoratori, forniva agli stessi una retribuzione palesemente inferiore a quella contemplata dai contratti collettivi regionali e nazionali, limitandosi alla corresponsione di un compenso orario equivalente a non più di 5 euro l'ora, impiegandoli in turni di 10-12, ed anche 15 ore lavorative giornaliere, senza riposi settimanali, nella raccolta degli ortaggi, obbligati a lavorare sotto la pioggia e nel fango, privandoli dei servizi igienici e dei luoghi dove potersi cambiare o consumare il pasto, sotto una costante vigilanza oppressiva. Le vittime inoltre alloggiavano in abitazioni sovraffollate, senza gas ed acqua calda, costrette a pagare 150 mensili per il posto letto.

Il marocchino riusciva così a proporsi sul mercato agricolo a prezzi decisamente vantaggiosi per le ditte committenti, che beneficiavano del reclutamento e l'impiego di manodopera irregolare, soprattutto in quelle attività particolarmente usuranti e faticose come la raccolta di prodotti agricoli.