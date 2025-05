Lavoro nero e violazioni: multe per migliaia di euro

BELLUNO - Maxi operazione del Nucleo Ispettorato del Lavoro dei Carabinieri, con il supporto dell’Arma Territoriale, ha portato alla luce una serie di irregolarità nei luoghi di lavoro in provincia di Belluno.



Sono 12 le aziende sanzionate e una attività commerciale sospesa. Le sanzioni complessive si avvicinano a 130.000 euro.



A Feltre, durante un controllo in una rivendita di biciclette, è stato trovato un lavoratore in nero impegnato in officina senza alcuna copertura assicurativa o previdenziale. L’esercizio è stato chiuso temporaneamente per la gravità della violazione.



Le ispezioni hanno interessato diverse aree produttive, tra cui edilizia, commercio, pubblici esercizi e industria manifatturiera. I controlli si sono svolti nei comuni di Agordo, Cortina d’Ampezzo, Feltre, Pieve di Cadore e Setteville.



Numerose le violazioni in materia di sicurezza: assenza del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), mancata nomina del Preposto, carenze nella formazione obbligatoria e nella sorveglianza sanitaria.



Tra le imprese sanzionate figurano 3 cantieri edili, 2 officine meccaniche, 3 negozi, un centro estetico, 2 aziende manifatturiere e un bar.



L’attività si inserisce nel piano di contrasto al lavoro irregolare condotto sotto il coordinamento del Gruppo Carabinieri di Venezia.