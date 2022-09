Lavoro nero: sanzionati otto imprenditori

VENEZIA - I carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Venezia hanno sanzionato a Bibione 8 imprenditori per lavoro nero e violazioni in materia di sicurezza.



I controlli hanno interessato 25 aziende operanti nel settore della ristorazione e del commercio di articoli di abbigliamento e bigiotteria.



Nelle ispezioni e' stato registrato un caso di impiego di manodopera in nero e numerose violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Pertanto sono state inflitte 4 sospensioni dell'attività d'impresa e comminate sanzioni per 120.000 euro.