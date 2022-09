Lavoro nero e rifiuti, sospesa l'attività dell'azienda agricola

VERONA - I Carabinieri di Cadidavid (Verona), insieme ai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro e della Stazione Carabinieri Forestale di Verona, hanno sorpreso cinque lavoratori senza regolare contratto di lavoro in un'azienda agricola con sede operativa a Buttapietra (Verona).

I militari della Forestale hanno contestato la violazione delle norme concernenti il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi derivanti dall'attività d'impresa. I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro hanno invece contestato al titolare l'inosservanza di norme in materia di sicurezza del lavoro. Le sanzioni comminate sono state di 75 mila euro circa.

E' inoltre scattata la sospensione dell'attività dell'azienda, sia per lavoro 'in nero' sia per motivi di sicurezza, nonché per le violazioni in materia di smaltimento dei rifiuti.