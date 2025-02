Lavoro nero in pizzeria: maxi sanzione e rischio sospensione

PORDENONE – Tre lavoratori irregolari sono stati scoperti dalla Guardia di Finanza in una pizzeria della provincia, nell’ambito dei controlli sul rispetto della normativa fiscale e giuslavoristica. Il titolare dell’attività è stato sanzionato per un massimo di 16.500 euro e nei suoi confronti è stata proposta la sospensione dell’esercizio. L’ispezione, condotta domenica 9 febbraio dalle Fiamme Gialle del Gruppo di Pordenone, ha portato all’identificazione di un cittadino albanese, risultato completamente in nero, e di due italiani, formalmente assunti con contratto a chiamata, ma privi della regolare comunicazione obbligatoria.

Il datore di lavoro dovrà far fronte alla maxi sanzione con diffida, che varia da 1.950 a 11.700 euro per il dipendente in nero e da 400 a 2.400 euro per ciascuno dei due irregolari. Inoltre, è stata inoltrata all’Ispettorato Territoriale del Lavoro la richiesta di sospensione dell’attività, avendo impiegato personale non in regola oltre il limite del 10% della forza lavoro regolare. Dall’inizio del 2025, la Guardia di Finanza del Friuli Occidentale ha già individuato 24 lavoratori in nero e 3 irregolari, sanzionando 15 datori di lavoro e proponendo la chiusura di 6 attività.