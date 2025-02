Lavoro nero nelle vigne: maxi multa e rischio chiusura per un’azienda agricola

PORDENONE - Blitz della Guardia di Finanza di Pordenone in un vigneto di Meduno (PN), dove le Fiamme Gialle della Tenenza di Spilimbergo hanno individuato quattro lavoratori in nero, tutti di origine indiana, intenti nella potatura delle viti. Il datore di lavoro, un imprenditore anch’egli di origine indiana, è stato sanzionato con la cosiddetta maxi-multa, che potrebbe arrivare fino a 51.480 euro.



Inoltre, per aver impiegato personale irregolare in misura superiore al 10% della forza lavoro, è stata avanzata la proposta di sospensione dell’attività.Dall’inizio dell’anno, la Guardia di Finanza del Friuli Occidentale ha già individuato 35 lavoratori in nero e 3 irregolari, sanzionando 23 datori di lavoro e proponendo 8 sospensioni aziendali.