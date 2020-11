Lavoro nero, chiusa azienda pollame, denunciato il titolare

MUSILE DI PIAVE - L'attività di un'azienda di Musile di Piave (Venezia), che opera nel settore dell'allevamento di pollame e galline ovaiole, è stata sospesa per lavoro nero e violazioni in materia di sicurezza e normativa anti contagio Covid 19.



Il titolare, un cittadino italiano, è stato denunciato. L'indagine è stata condotta dai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Venezia, con il personale dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro, del Comando Compagnia Carabinieri di San Donà di Piave, dei Nas e del 14/o Nucleo Elicotteristi di Treviso.



I militari hanno riscontrato l'impiego di manodopera in nero, intenta a caricare su un camion gabbie di galline pronte per essere commercializzate. Si tratta di sei lavoratori su undici presenti in azienda, tutti di nazionalità senegalese, due dei quali, all'arrivo dei militari, hanno tentato la fuga, ma sono stati intercettati con l'ausilio dall'elicottero e immediatamente bloccati dalla pattuglia dell'Arma a poche centinaia di metri dall'azienda.



Sono state riscontrate anche numerose violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, oltre che il mancato rispetto della normativa relativa al contenimento della diffusione del Covid 19 tra cui la mancata distribuzione ai lavoratori dei dispositivi di protezione individuale.



Per le violazioni amministrative e penali riscontrate, sono state contestate sanzioni e ammende per un importo complessivo di 51mila euro.