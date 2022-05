Lavoro: ''Cercasi diciottenni'', 7.000 euro di multa alnegozio

VICENZA - I titolari di un esercizio commerciale di Asiago che nei giorni scorsi avevano affisso in vetrina l'annuncio "Cercansi commesse diciottenni libere da impegni familiari" sono stati sanzionati dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Vicenza, che ha contestato loro la violazione dell'articolo 27 del Codice delle Pari Opportunità (divieto di discriminazione all'accesso al lavoro).

Lo si apprende da una nota dell'Ispettorato. In ragione della natura discriminatoria di un annuncio che poneva quale requisito d'accesso al lavoro distinzioni di sesso, età e condizione familiare, entrambi i legali rappresentanti dell'attività sono stati sanzionati per un totale di circa 7 mila euro. "Tolleranza zero per ogni forma di discriminazione - ha dichiarato il direttore dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, Bruno Giordano -. Non si tratta solo di sanzionare; dare lavoro discriminando in base al genere, all'anagrafe, alle condizioni di vita o alle opinioni offende tutti noi. Non basta il rigetto di queste pratiche".