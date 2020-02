Lavori sull'acquedotto a Vittorio Veneto, vie rimangono senz'acqua

VITTORIO VENETO - Piave Servizi comunica che nella giornata di lunedì 24 febbraio, a causa di interventi da effettuarsi sulla rete distributrice e adduttrice dell’acquedotto, la fornitura di acqua sarà sospesa dalle 8 alle 12 nelle in via G. Lioni, tra v. Pretorio e v. Luzzatti, via I. Luzzatti, via G. Franceschini, via Soffratta.

In caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli, i lavori verranno rinviati al giorno seguente. Per ulteriori info sarà possibile rivolgersi direttamente a Piave Servizi.