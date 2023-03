Lavori lungo la A27, occhio alla chiusura

VENEZIA - Sulla A27 Mestre-Belluno, per consentire lavori di posa e manutenzione dei cavi della fibra ottica, dalle 7:00 alle 18:00 di sabato 4 marzo, sarà chiuso il ramo di allacciamento sulla A57 Tangenziale di Mestre, per chi proviene da Belluno ed è diretto verso Venezia. In alternativa, dopo la deviazione obbligatoria sul Ramo D25 Raccordo Marco Polo verso Aeroporto, uscire allo svincolo di Dese, percorrere la rotonda e rientrare sul ramo D25 Raccordo Marco Polo in direzione A57 Venezia.