Lavori per due nuove rotatorie lungo via Brigata Marche tra Treviso e Carbonera: rischio caos traffico

TREVISO/CARBONERA - Due rotatorie in fase di realizzazione lungo viale Brigata Marche tra Treviso e Carbonera. I lavori per la rotonda di Selvana in via Zanella sono già avviati, mentre la prossima settimana partiranno quelli per la nuova rotonda tra Brigata Marche e via Salvo a Carbonera.



Entrambe le rotonde puntano a risolvere due nodi delenti del traffico lungo una strada molto frequentata. Ma ora i lavori ravvicinati rischiano di creare l’effetto opposto con ingorghi e code per gli automobilisti in vista anche dell’inizio dell’anno scolastico. Le amministrazione di Treviso e Carbonera hanno assicurato che i cantieri sono stati organizzati in modo da non sovrapporre le fasi che possono creare un appesantimento del traffico.



“Nel territorio di Carbonera, salvo preliminari operazioni di accantieramento, i lavori per la realizzazione della rotatoria inizieranno nella settimana del 19 settembre con la definizione del perimetro esterno”, precisa il sindaco di Carbonera, Federica Ortolan - mentre la fase clou di realizzazione dell’anello rotatorio inizierà a metà ottobre e si completerà in circa tre settimane, arco di tempo in cui verrà comunque garantito l’accesso in entrata e uscita dal centro di Carbonera e quindi senza un particolare aggravio al traffico, salvo quello abituale di via Castello che proprio questo intervento mira a ridurre”. La rotonda viene infatti realizzata su un incrocio ampio con un assetto già predisposto. Verranno comunque suggerite delle deviazioni per far fluire su percorsi alternativi il transito viario e se sarà necessario il cantiere di posa dell’acquedotto su via Brigata Marche verrà sospeso o dirottato sulla Strada Provinciale 59, in via Vittorio Veneto.



“Per quanto riguarda Treviso, entro l’inizio dell’anno scolastico i lavori che necessitano di una viabilità particolare, con il senso unico alternato, saranno conclusi - le parole dell’assessore ai Lavori Pubblici, Sandro Zampese. “Il cantiere comunque proseguirà fino a fine ottobre con il completamento di ambiti esterni, la cui realizzazione non comporterà alcun disagio alla viabilità". Tanto il comune di Carbonera, quanto il comune di Treviso sono tenuti al rispetto delle tempistiche dettate dai finanziamenti ottenuti per la realizzazione delle opere. Pertanto nella concretizzazione dei progetti si cerca di contemperare le esigenze di viabilità con i tempi necessari a garantire la sostenibilità finanziaria e tecnica delle opere.

Leggi anche: