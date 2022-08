Lavori in dirittura d'arrivo all'ex-Convitto dell'Istituto Sartor di Castelfranco

CASTELFRANCO – Nella giornata di ieri, mercoledì 10 agosto, Stefano Marcon, nella duplice veste di presidente della Provincia di Treviso e di sindaco di Castelfranco Veneto, ha effettuato un sopralluogo presso il cantiere scolastico dell’Istituto Sartor in via Postioma di Salvarosa.



Il sindaco ha visionato lo stato dei lavori, ormai prossimi alla conclusione, presso l’ex-Convitto, nel quale si sta eseguendo una ristrutturazione ed adeguamento sismico per oltre 2 milioni di euro. Nell’edificio ristrutturato troveranno spazio le aule del Sartor e la scuola primaria di secondo grado di San Floriano. All’incontro hanno preso parte anche l’assessore comunale di Castelfranco, Franco Pivotti, la dirigente scolastica, Antonella Alban, il presidente del consiglio di istituto, alcuni consiglieri comunali e l’architetto del Comune di Castelfranco.



I lavori sono eseguiti dalle ditte Sicea di Vigonza (PD), Palladio Servizi di Villorba (TV) e De Zotti Impianti di Torre di Mosto (VE). Oggetto del sopralluogo la definizione degli ultimi accorgimenti riguardanti gli spazi esterni, campi e parcheggi. Provincia, Comune e Istituto sono convenuti difatti nel confermare la delimitazione degli spazi esterni, separando quelli della scuola media e quelli dell’Istituto secondario.



Onde evitare commistione tra le diverse utenze scolastiche, il Comune di Castelfranco si impegna a realizzare l’apposita recinzione delimitante e rete di separazione, oltre a sistemare il parcheggio nella zona adiacente alla recinzione che sarà a disposizione dell’IS Sartor una volta che le aule attualmente dislocate torneranno in sede.



“Un sopralluogo utile a definire gli ultimi accordi per gli spazi esterni, in piena sintonia tra Provincia, Comune e Istituto Scolastico che ringrazio – ha detto Stefano Marcon – l’obiettivo è evitare la promiscuità tra scuola media e istituto superiore e al contempo garantire spazi adeguati per lo sport e i parcheggi. Quando tutti si rema dalla stessa parte, gli accordi si trovano subito. I lavori proseguono a spron battuto nonostante le difficoltà ben note relative ai cantieri e quindi siamo davvero ottimisti per l’inizio dell’anno scolastico”.