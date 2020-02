Lavori in corso sul Monte Baldo

Prosegue l’attività di Veneto Agricoltura per la messa in sicurezza del territorio montano veronese.



Nello specifico, i tecnici e gli operai del SIF Ovest Verona (Sistemazione Idraulico-Forestale) dell’Agenzia regionale stanno ultimando un progetto della Regione Veneto che prevede la realizzazione di una serie di opere idrauliche e di ripristino idraulico-ambientale nei comuni di Ferrara di Monte Baldo, Caprino Veronese e altri Comuni della provincia scaligera.



Di grande importanza l’opera di ingegneria naturalistica, da poco terminata nel territorio di Ferrara di Monte Baldo – Località Campedello, che ha visto la realizzazione di una briglia in legname e pietrame e di una rampa costituita da grandi massi per la regimazione idraulica di alcuni alvei di torrenti precedentemente in dissesto. Gli interventi di Veneto Agricoltura proseguiranno nel 2020 con l’apertura di altri cantieri.