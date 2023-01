Lavori in autostrada, svincolo chiuso nella notte tra lunedì e martedì

PADOVA - Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22:00 di lunedì 16 alle 6:00 di martedì 17 gennaio, sarà chiuso lo svincolo di immissione sulla A4 Torino-Trieste, verso Venezia. In alternativa si consiglia di immettersi sulla A4, verso Milano, uscire alla stazione di Padova est e rientrare dalla stessa in direzione di Venezia.

ALTRI INTERVENTI

Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione al ponte sul fiume Po, situato al km 47+000, dalle 00:00 alle 6:00 di martedì 17 gennaio, sarà chiuso il tratto compreso tra Occhiobello e Ferrara nord, verso Bologna.

Dalle 23:00 di lunedì 16 alle 6:00 di martedì 17 gennaio, sarà chiusa l'area di servizio "Po ovest".

In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Occhiobello, percorrere la viabilità ordinaria: SR6 Via Eridania, Via Santa Maria Maddalena, SS16 adriatica, Via Marconi, Via Modena, SP19 Via Eridano, per rientrare sulla A13 alla stazione di Ferrara nord.

Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione del ponte sul canale di scolo Sabbadina, situato al km 75+500, nelle due notti di martedì 17 e mercoledì 18 gennaio, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Boara e Monselice, verso Padova. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Boara, percorrere la viabilità ordinaria: SP5, SS16 e rientrare sulla A13 alla stazione di Monselice.