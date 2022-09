Lavori in autostrada, occhio alle chiusure

PADOVA - Sul Ramo di allacciamento A4/A13, per chi percorre la A4 Torino-Trieste e proviene da Milano/Brescia, è stata annullata la chiusura dello svincolo di immissione sulla A13 Bologna-Padova, in direzione di Bologna, prevista per questa sera lunedì 12 settembre.

Restano confermate le chiusure del suddetto svincolo per le tre notti consecutive di martedì 13, mercoledì 14 e giovedì 15 settembre, con orario 22:00-6:00, per consentire attività di ispezione delle opere d'arte.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Padova est sulla A4, percorrere la viabilità ordinaria: Corso Argentina e Corso Stati Uniti ed entrare sulla A13 alla stazione di Padova Zona Industriale, per proseguire verso Bologna.