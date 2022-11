Lavori al Passante tra venerdì e sabato

VENEZIA - Tra la serata di venerdì e sabato mattina Concessioni Autostradali Venete procederà con lavori urgenti e improrogabili sulla pavimentazione stradale lungo la carreggiata ovest (direzione Milano) del Passante di Mestre, tra la stazione di Spinea e il Bivio con la A57, in comune di Mirano. Il cantiere sarà operativo tra le ore 22.00 di venerdì 25 e le ore 12.00 di sabato 26 novembre, tra i chilometri 377+400 e 376+400, in prossimità della galleria San Silvestro. Pur mantenendo la viabilità aperta, i lavori comporteranno la chiusura di due corsie di marcia, lasciando la sola prima corsia al transito dei veicoli. Pertanto, il traffico, soprattutto nella mattinata di sabato, potrà subire rallentamenti e incolonnamenti che saranno opportunamente segnalati, anche attraverso i pannelli a messaggio variabile in avvicinamento alla zona. La situazione del traffico potrà essere consultata in tempo reale attraverso la sezione Infoviabilità del sito www.cavspa.it ed eventuali incolonnamenti saranno comunicati anche attraverso il canale Twitter della Società @CAV_Spa.