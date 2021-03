Lavori in A4, ancora weekend con chiusure

PALMANOVA - Ancora lavori al Nodo di Palmanova nel weekend lungo l'A4. In programma la demolizione del sovrappasso provvisorio della direttrice Udine-Trieste.



Realizzato per ospitare il traffico in attesa del completamento del manufatto definitivo (già aperto al traffico) l’impalcato sarà smantellato nelle notti del 26-27 e 27-28 marzo.



Sempre nel weekend, verrà installato anche un portale a messaggio variabile che sovrappasserà entrambe le carreggiate della A4 all’altezza del comune di Gonars. Infine, saranno effettuate delle attività di manutenzione e di adeguamento della segnaletica nei tratti di cantiere.



Per questo motivo dalle 21,00 di venerdì 26 alle 6,00 di sabato 27 marzo sarà chiusa la rampa di collegamento tra l’autostrada A4 e la A23 sulla direttrice Venezia-Udine. I veicoli provenienti da Venezia e diretti a Udine/Tarvisio dovranno pertanto uscire a Latisana e rientrare in A23 al casello di Udine Sud.



In alternativa, potranno uscire a Palmanova, rientrare in A4 verso Venezia al medesimo casello e poi deviare in A23 in direzione Udine/Tarvisio. Dalle 21 di sabato 27 alle 7,00 di domenica 28 marzo invece resterà chiuso il tratto di A4 fra San Giorgio di Nogaro e il Nodo di Palmanova in entrambe le direzioni.



I veicoli provenienti da Venezia che viaggiano in direzione Trieste dovranno obbligatoriamente uscire a San Giorgio di Nogaro e potranno rientrare in A4 al casello di Palmanova. I mezzi diretti a Tarvisio, invece, potranno uscire a Latisana o a San Giorgio e rientrare in A23 al casello di Udine Sud.



Gli utenti che provengono da Trieste una volta arrivati all’altezza del Nodo di Palmanova potranno proseguire unicamente verso Udine/Tarvisio, mentre quelli diretti verso Venezia dovranno uscire a Palmanova e rientrare in A4 al casello di San Giorgio.



Infine, chi proviene da Tarvisio potrà immettersi in A4 solo in direzione Trieste, mentre chi viaggia diretto a Venezia potrà uscire a Udine Sud e rientrare in A4 al casello di Latisana.