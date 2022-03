Lavoratori pubblici, nella Marca meno numerosi e meno pagati

TREVISO - Il 35% dei lavoratori pubblici nella Marca ha più di 55 anni, mentre i dipendenti under30 sono lo 0,8%. Over50 e meno pagati rispetto alla media regionale: sono i lavoratori del pubblico impiego della Provincia di Treviso. La fotografia del comparto funzioni locali che riunisce Comuni della Marca, provincia e comunità montane, presentata dalla Funziona Pubblica Cgil di Treviso, evidenzia, inoltre, come il rapporto tra numero di lavoratori e popolazione sia più basso nel territorio trevigiano rispetto alla media veneta e a quella italiana. In provincia di Treviso si contano 3.911 dipendenti pubblici (dati 2019), ovvero uno ogni 227 abitanti (887.806 la popolazione della Marca), mentre il rapporto scende a un lavoratore ogni 146 abitanti in Veneto e uno ogni 119 abitati nella media del Paese.



“L’età media dei lavoratori del pubblico impiego nella Marca, pari a 51 anni, evidenzia l’anzianità della popolazione che abita questo comportato - sottolinea Marta Casarin segretaria generale della Fp Cgil Treviso - Ma per gli stessi lavoratori evidenziamo anche un’importante differenza di retribuzione. Abbiamo differenziali anche fino mille euro rispetto alle retribuzioni lorde dei lavoratori delle categorie D (tecnici amministrativi con profili di responsabilità) di Treviso e la media del Veneto”.

Nel territorio trevigiano la retribuzione lorda per un impiegato pubblico “categoria “D” è pari a 35.667 euro, mentre per un lavoratore con lo stesso ruolo in altri comuni italiani la retribuzione media è pari a 37.203 euro, ovvero 1.536 euro in più.



“Un dato che mette in luce come i fondi di produttività e quindi la contrattazione di secondo livello è stata fatta in questi anni e come il blocco di una serie di possibilità per le amministrazioni di rimpinguare questi fondi abbia portato a non poter rivedere, dal punto di vista economico, le retribuzioni per questi lavoratori”. La situazione del comparto, unita ai pensionamenti degli ultimi anni con Quota 100 e Opzione Donna, secondo il sindacato, potrebbe nel tempo portare a rallentamenti nello svolgimento di alcuni servizi per i cittadini se non si interviene con investimenti del personale: “Per far funzionare le macchina pubblica servono i lavoratori - conclude Casarin - Per questo vanno ripensati gli organici e i piani di assunzione”.