Foto di repertorio

UDINE - Lavoratori in nero, maximulta da 23mila euro in provincia di Udine.

I carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Udine3 lo scorso weekend, hanno effettuato mirati servizi di controllo finalizzati alla verifica del rispetto delle norme anti-Covid e delle norme in materia di lavoro nel settore dell’agricoltura con particolare riguardo alle operazioni di vendemmia.



L’esito dei controlli ha portato alla sospensione dell’attività imprenditoriale di un’azienda agricola operante nel territorio dei Colli Orientali che occupava in nero 7 lavoratori su 12, tutti di nazionalità italiana.

Sono state elevate complessivamente sanzioni amministrative per 23 mila euro.