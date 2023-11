Lavoratori irregolari, chiusa la discoteca

VICENZA - Una discoteca del vicentino è stata temporaneamente chiusa e i titolari sanzionati per 2.500 euro perché duante una serata sono stati trovati lavoratori con contratti irregolari o in 'nero'. L'operazione è della Guardia di finanza che vista la pubblicizzazione dell'appuntamento sui social ha effettuato un controllo mirato in un locale di Schio (Vicenza).

Durante i controlli sono state trovate diverse figure professionali, sia lavoratori dipendenti che lavoratori autonomi, impiegati in violazione delle norme a tutela del lavoro e della legislazione sociale: in particolare veniva rilevata la presenza di un cameriere, un barman e un cuoco in "nero", nonché l'omessa comunicazione obbligatoria di rapporto di lavoro autonomo occasionale per un Dee-Jay.