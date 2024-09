Lavare frutta e verdura in lavastoviglie: l'ultimo trend di TikTok. Ma questa pratica è davvero sicura?

Lavare frutta e verdura direttamente in lavastoviglie? Il nuovo - pericoloso - trend che spopola su TikTok ha sollevato un acceso dibattito sulla sicurezza alimentare.



La creator canadese Lara @larad_official ha pubblicato una serie di video che mostrano sua madre mentre utilizza la lavastoviglie non per pulire piatti e stoviglie, ma per igienizzare frutta e verdura. Carote, pomodori, sedano, patate, mele, limoni, arance, melanzane, kiwi, peperoni e molti altri prodotti vengono disposti nel cestello e lavati con un programma a freddo, utilizzando aceto al posto del detersivo. Il primo video, pubblicato all’inizio di giugno, ha ottenuto un successo incredibile, accumulando 4,2 milioni di visualizzazioni e oltre 12 mila commenti. Tra i messaggi degli utenti, molti si sono dimostrati entusiasti della trovata: “Super idea!”, “Tua mamma è un genio!”, “Merita un premio!”, sono solo alcuni dei commenti più apprezzati.



Ma questa pratica è davvero sicura? Se da una parte l’idea di igienizzare grandi quantità di frutta e verdura con il minimo sforzo può sembrare allettante, dall’altra sorgono preoccupazioni legittime. Matthew Taylor, senior manager e responsabile della consulenza per la National Sanitation Foundation (Nsf), ha spiegato perché questa moda potrebbe comportare seri rischi per la salute. Intervistato da thekitchn.com, Taylor ha messo in guardia contro l’utilizzo della lavastoviglie per pulire prodotti alimentari, affermando che questa pratica “può comportare seri rischi per la sicurezza alimentare e non è raccomandata”. Le preoccupazioni principali riguardano i residui di detersivo e sporcizia che possono rimanere all'interno della lavastoviglie, anche se viene utilizzato un programma a freddo e senza detersivo. Questi residui chimici e organici possono impregnare la frutta e la verdura, rendendoli potenzialmente dannosi per il consumo. Anche l’aceto, utilizzato al posto del detersivo, potrebbe non essere sufficiente a garantire un’adeguata igienizzazione dei prodotti.



In conclusione, sebbene l'idea di igienizzare frutta e verdura in lavastoviglie possa sembrare una scorciatoia geniale, gli esperti sconsigliano fortemente di seguire questa tendenza. La sicurezza alimentare è una priorità che non dovrebbe mai essere compromessa, neanche in nome della convenienza.