L'auto si schianta contro un albero, muore a 24 anni

VENEZIA - Tragico incidente nella notte a Cavallino-Treporti, nel veneziano. Un giovane di 24 anni, originario del Kosovo, ha perso la vita quando l'auto su cui viaggiava è finita contro un albero lungo via Fausta, intorno all'una. Il veicolo, guidato da un connazionale, procedeva in direzione di Ca' Savio quando, per cause ancora da chiarire, è sbandato, invadendo la corsia opposta e schiantandosi contro un albero. L'impatto è stato violentissimo, al punto da spezzare l'auto in due. Il passeggero è morto sul colpo, mentre il conducente non avrebbe riportato ferite significative.