PORDENONE - Curioso intervento domenica da parte della squadra Speleo Alpino Fluviale (SAF) dei Vigili del Fuoco di Pordenone.



Poco dopo le 13.30 Vigili in azione a Cordenons sul letto del Meduna per recuperare una vettura rimasta bloccata in acqua.

I soccorritori intervenuti hanno collegato l’autovettura al Carro SAF attraverso una fascia, trainandola in luogo sicuro.