L'autista ha un malore in autostrada, passeggero prende il volante del bus ed evita lo schianto

Poteva essere una strage per i passeggeri di un autobus che ha rischiato di finire fuori strada. Ma grazie alla prontezza di un coraggioso passeggero, la tragedia è stata evitata e la sicurezza dei cinquanta viaggiatori è stata preservata. Secondo quanto riportato dal Brussels Times, un FlixBus diretto da Parigi a Bruxelles, stava percorrendo la sua rotta regolare quando, improvvisamente, ha iniziato a sbandare pericolosamente sull'autostrada. Il veicolo ha urtato il guardrail e stava rischiando di finire fuori controllo verso lo spartitraffico. La situazione sembrava senza speranza quando l'autista dell'autobus ha avuto un ictus, rimanendo paralizzato al volante.



È stato in quel momento critico che Ward Van Roy, uno dei passeggeri, ha dimostrato il suo coraggio e la sua prontezza d'animo prendendo il controllo del veicolo. "Quando mi sono reso conto che qualcosa non andava, sono immediatamente intervenuto", ha raccontato Van Roy in un'intervista radiofonica. "Inizialmente ho pensato che l'autista si fosse addormentato, quindi ho cercato di svegliarlo. Ma quando mi sono avvicinato, ho capito che la situazione era più grave. L'autista stava guardando fisso davanti a sé, ma non rispondeva". Con fermezza e decisione, Van Roy è riuscito a raggiungere i pedali e a spingere le gambe dell'autista di lato, assumendo il controllo del veicolo.



Grazie alla sua prontezza e alla sua abilità improvvisata, è riuscito a frenare l'autobus e a portarlo in sicurezza sulla corsia di emergenza, evitando così una catastrofe imminente. Nonostante l'inevitabile panico tra gli altri passeggeri, l’uomo ha mantenuto la calma e ha gestito la situazione con coraggio e determinazione. Fortunatamente, un medico presente sull'autobus ha potuto fornire immediati soccorsi all'autista colpito dall'ictus, stabilizzandolo fino all'arrivo del personale medico. L'autista è stato successivamente trasferito in ospedale per un intervento chirurgico. La storia si conclude con un lieto fine, grazie anche all'intervento di un altro autista che è arrivato sul posto per portare i passeggeri a destinazione.