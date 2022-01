Laureato a 15 anni e non è neanche la prima volta

USA – Un teenager di 15 anni è il più giovane laureato dell’Università del Nevada negli Stati Uniti. Il ragazzino, pardon, il neodottore si chiama Jack Rico ed ha brevemente frequentato l’ateneo di Las Vegas prima di conseguire la laurea.



In realtà non è il suo primo traguardo accademico raggiunto perché all'età di 13 anni si era già laureato al Fullerton College della California e non solo, infatti in soli due anni è riuscito a ottenere ben quattro diplomi di laurea.



Intervistato dai giornali locali ha spiegato che a spingerlo a studiare con grande impegno, conseguendo risultati così importanti, è stato il fatto di essere stato bocciato in terza elementare: è proprio il caso di dire che il giovanissimo non sa cosa voglia dire darsi per vinto.