Laura mette "in affitto" il marito a 47 euro all’ora, per donne sole

REGNO UNITO - Deve essere proprio bravo, il signor James, perché da quando la moglie l’ha messo in affitto, è stato sommerso di richieste. E ora, il 42enne inglese, ha l’agenda piena. Succede in Inghilterra. Laura Young, 38enne madre di tre figli, certa del fatto che suo marito-tuttofare potesse essere di aiuto in special modo alle donne che vivono sole, ha deciso di metterlo in affitto. Ha aperto una pagina Facebook, il sito web “Rent my handy husband”, e ha stilato le tariffe: 40 sterline per un’ora (circa 47 euro), o 250 sterline per l’intera giornata. E è stata travolta dalle chiamate.

James, il marito in questione, è disponibile a fare ogni tipo di lavoretto: aggiustare qualcosa di rotto, tinteggiare le pareti, montare le tende, sintonizzare la tv, tagliare l’erba… e di donne che hanno bisogno di lui ce ne sono davvero molte. L’uomo è affetto da autismo e prima di essere messo in affitto dalla moglie lavorava in un’azienda edile. Questo impiego, che è diventato un lavoro a tutti gli effetti, lo soddisfa molto di più e, come ha scritto il Mirror, l’uomo viene chiamato anche a 150 chilometri di distanza. A volte deve rifiutare certe richieste, perché lavoro ne ha fin troppo e opta per le proposte più vicine a casa. Dove vive con la moglie e i tre figli: anche loro hanno bisogno di James.

FOTO: James con la moglie Laura