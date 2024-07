Latte e antigelo nel biberon della neonata: il padre ha confessato ed è stato condannato a 50 anni

USA - Un uomo della Georgia, Stati Uniti, è stato condannato a 50 anni di reclusione per aver tentato di uccidere la figlia neonata avvelenando il suo latte con del liquido antigelo. La drammatica vicenda è avvenuta nell'ottobre del 2020. La neonata, di soli 18 giorni, ha cominciato a sentirsi male dopo aver bevuto il latte contaminato. Immediatamente portata all'ospedale pediatrico, i medici hanno rilevato nel suo organismo la presenza di glicole etilenico, una sostanza chimica comunemente utilizzata nei liquidi antigelo per veicoli. Le indagini, avviate dopo la segnalazione dei medici, hanno portato all'arresto del padre, Jack Curtis. La madre della bambina, ricoverata in ospedale per complicazioni post-parto, aveva affidato la figlia alle cure del padre e della nonna durante la sua assenza.

Curtis, che aveva una relazione con la madre della bambina, aveva insistito affinché la donna interrompesse la gravidanza. Al suo rifiuto, Curtis ha deciso di vendicarsi contaminando il latte della figlia con il glicole etilenico. Curtis ha confessato il crimine e, durante l'udienza finale del processo, svoltasi l'11 aprile, è stato riconosciuto colpevole di tentato omicidio aggravato dalla crudeltà. La sentenza di 50 anni di reclusione riflette la gravità dell'atto commesso e la necessità di una punizione esemplare per proteggere i più vulnerabili. Questo caso ha scosso profondamente la comunità locale, sottolineando l'importanza di interventi tempestivi e rigorosi in situazioni di abuso e violenza familiare.