L'Atletica San Biagio va di corsa, tesserato Jaiteh

SAN BIAGIO DI CALLALTA - E’ arrivato in Italia nel 2015, dopo essersi lasciato alle spalle una realtà di violenza e privazioni. Ha attraversato il Mediterraneo su un barcone, è sbarcato a Lampedusa ed è stato accolto in Trentino, dove si è rifatto una vita e abita tuttora, perfettamente integrato. Ousman Jaiteh arriva dal Gambia e in Italia ha scoperto di avere un talento non comune per la corsa. I suoi record parlano chiaro: 1h04’57” nella mezza maratona (Riva del Garda 2018) e 2h18’42” nella maratona (Reggio Emilia 2019). Sulla distanza regina, nel 2019, è giunto nono a Milano, sesto a Venezia e quinto a Reggio Emilia. Un curriculum di tutto rispetto, completato da vittorie e piazzamenti in innumerevoli gare, soprattutto su strada. Finora ha sempre vestito la maglia di società della regione in cui risiede (prima il Gs Valsugana Trentino, poi il Trentino Running Team), ma da questa stagione difenderà i colori dell’Atletica San Biagio, che si affida a Ousman per essere ancora più competitiva nei cross e nell’attività su strada. Oltre a Jaiteh, l’Atletica San Biagio ha tesserato per il 2023 anche un altro fondista: il pordenonese Matteo Fantin, 30 anni, nel 2022 sceso a 32’50”10 nei 10.000 metri in pista e a 32’22” nei 10 km su strada.

“L’obiettivo – spiega Silvano Tomasi, presidente dell’Atletica San Biagio – è innanzitutto quello di essere ancora più competitivi nei cross, dove nel 2022 siamo giunti secondi nel campionato regionale di società. Ousman e Matteo vanno a completare una squadra che comprende già atleti di valore come Giacomo Esposito, Daniele Caruso e Roberto Fregona. Li vedremo all’opera nei primi appuntamenti della stagione, a partire dal cross regionale di Vittorio Veneto del 22 gennaio”. Non solo mezzofondo e fondo, però. L’Atletica San Biagio, in vista della nuova stagione, non trascura gli obiettivi in pista e per questo ha tesserato anche cinque velocisti, tutti provenienti da società trevigiane: Angelo Antonello, lo junior Luca Tonon, la junior Ginevra Vedova e le under 23 Annachiara Forlin ed Eleonora Magro. Rinforzi preziosi per un club che conta oltre 300 tesserati, in gran parte provenienti dal vivaio. In allegato: foto di Ousman Jaiteh