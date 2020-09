Latitante sorpreso in treno tra Verona e Padova

PADOVA - Condannato a 17 anni, gliene mancano due da scontare: latitante scoperto su un treno tra Padova e Verona.



È successo a bordo di un treno lungo la tratta tra Padova e Verona. Durante un servizio di vigilanza sul convoglio, il personale del compartimento di Polizia Ferroviaria per il Veneto ha proceduto ad un controllo identificativo nei confronti di un cinquantenne.



A seguito degli accertamenti eseguiti, è emerso che l'uomo era destinatario di un ordine di carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica del tribunale di Brescia, per i reati di furto, possesso ingiustificato di armi e rapina a mano armata.



Per questo era stato condannato a 17 anni di carcere di cui due ancora da scontare.



Dopo le formalità di rito, gli agenti Polfer hanno accompagnato l'uomo presso il carcere di Verona.