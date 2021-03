Latitante scoperto mentre faceva un giro a Jesolo con amici

JESOLO – Nel pomeriggio di martedì la Polizia ha eseguito a Jesolo un ordine di carcerazione nei confronti di un 40enne tunisino, H.S., già noto perchè con diversi precedenti per reati in materia di stupefacenti.



Gli agenti del Commissariato lo hanno incrociato lungo via Bafile, individuandolo tra gli occupanti di una Volkswagen Tuareg con targa italiana e con altre due persone a bordo.



I tre uomini, non adducendo valide giustificazioni in merito alla presenza a Jesolo, sono stati sanzionati per aver violato il divieto di spostamento previsto dalle misure di contenimento della diffusione del COVID-19.



Inoltre l’autista del mezzo, un italiano, è stato sanzionato perché senza patente al seguito.



Il tunisino ha invece cercato di schivare il controllo dichiarando generalità fasulle e “pulite”, ma non ha ingannato i poliziotti.



Accompagnato al Commissariato, è stato identificato col suo vero nome e scoprendo che a suo carico pendeva un ordine di carcerazione per una condanna esecutiva a tre anni di reclusione, in relazione a reati risalenti al 2012 e commessi nel veneziano, inerenti allo spaccio di stupefacenti ed evasione dagli arresti domiciliari.



Per l’uomo si sono quindi aperte le porte del carcere di Santa Maria Maggiore per scontare la condanna definitiva.