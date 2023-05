Latitante da quasi 10 anni finisce in manette

TRENTO - La Guardia di finanza di Trento ha arrestato un uomo di origine marocchina di 41 anni latitante da quasi 10 anni. L'uomo - si apprende - era destinatario di un ordine di carcerazione emesso nel giugno 2013 per il mancato rientro da un permesso premio, con una pena residua da scontare di un anno e tre mesi. L'arresto è avvenuto nell'ambito dell'attività di controllo del territorio effettuata dai militari della Squadra cinofili nella zona delle Torri di Madonna Bianca. In seguito a numerosi appostamenti, i finanzieri sono entrati in un appartamento, in cui era presente il 41enne, privo di documenti di riconoscimento.

Dalla consultazione delle banche dati è emerso che si trattava del latitante, noto per precedenti di polizia per reati a carico della persona, tra cui minaccia, danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale, furto aggravato, ubriachezza, porto abusivo d'armi, uso di atto falso, violenza privata, rapina, ricettazione e lesioni personali. L'uomo, che era solito cambiare frequentemente dimora nel tentativo di sfuggire alla cattura, è stato trasferito presso il carcere di Trento.