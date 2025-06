Latitante arrestato in Spagna: deve scontare quasi due anni e mezzo

VERONA - Un uomo di 31 anni, di origine romena, è stato arrestato a Valencia dopo mesi di latitanza all’estero. Era ricercato dalle autorità italiane per una condanna definitiva a 2 anni, 4 mesi e 26 giorni di reclusione per rapina aggravata e lesioni personali commesse a Verona nel marzo 2019.



L’uomo si era rifugiato in Spagna per sfuggire alla giustizia italiana e aveva pianificato una possibile fuga in Francia. Grazie a una segnalazione mirata dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Verona e alla collaborazione con il Servizio di cooperazione internazionale del Ministero dell’Interno, è stato localizzato e arrestato dalla Polizia spagnola, che ha eseguito l’ordine di carcerazione emesso dalla magistratura veronese.



Il 13 giugno il latitante è rientrato in Italia, atterrando all’aeroporto di Roma Fiumicino. Da lì è stato trasferito al carcere di Civitavecchia, dove sta scontando la pena. L’operazione conferma l’efficacia della collaborazione internazionale tra le forze dell’ordine nel contrasto alla criminalità e nella cattura dei latitanti.