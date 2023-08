Latitante arrestato: condannato a 4 anni per rapina

VICENZA - La Squadra Mobile di Vicenza ha rintracciato e arrestato a Caldogno (Vicenza) un romeno di 27 anni l 27enne cittadino rumeno di 27 anni che era ricercato per scontare una pena di 4 anni e 6 mesi di reclusione per una rapina a mano armata. Sullo straniero, che inoltre numerosi precedenti per ricettazione, furto aggravato, rapina ed altro, pendeva infatti un ordine di carcerazione emesso dalla Corte d'Appello di Venezia per una una rapina a mano armata in concorso con altre tre persone, commessa a Vicenza la marzo del 2013, in un appartamento della zona di Ponte Alto, ai danni di un italiano attirato in una "trappola" con la complicità di una prostituta. Il romeno. dopo essere stato sottoposto al fotosegnalamento; è stato trasferito nel carcere di Vicenza.