L'assessore regionale Donazzan: "I matrimoni misti favoriscono i terroristi"

VENEZIA - "I matrimoni misti fra donne cattoliche e uomini mussulmani possono essere un facilitatore delle infiltrazioni del terrorismo islamico. Purtroppo il matrimonio è anche una legalizzazione., un contratto sociale che dà molti diritti agli sposi. La nostra società può essere sicuramente multietnica, ma non multiculturale".

Lo afferma l'assessore regionale veneto all'istruzione e al lavoro Elena Donazzan, candidata per Fdi alle prossime Europee. "Culture così diverse ravvicinate - osserva - possono rivelarsi un problema in un periodo caratterizzato da forte terrorismo. La colpa è la nostra, l'Italia si sta 'scristianizzando'".

"Se noi non affermiamo con forza la nostra identità - ha aggiunto Donazzan, intervistata dal web talk di Klaus Davi, su Youtube - avremo questo tipo di deriva, ossia un multiculturalismo in cui la nostra cultura soccombe a causa di noi stessi e così rischiamo di perdere identità, il rispetto e ci indigneremo per la nuova Saman che, poiché si voleva identificare con la cultura occidentale, viene uccisa". "Sto seguendo, non a caso - ha reso noto Donazzan - una bravissima avvocata marocchina che si occupa di diritto matrimoniale, perché oggi in Italia i matrimoni misti sono un grave problema".

LA POLEMICA

"L'assessora regionale veneta all'istruzione e al lavoro Elena Donazzan, candidata alle europee per Fdi, si è esibita nell'ennesima, greve provocazione elettoralistica, appartenente ad un già lungo ed imbarazzante repertorio. Dopo aver auspicato che la massima aspirazione per le ragazze torni ad essere quella di stare a casa a fare figli, oggi ha sentenziato che i matrimoni misti tra donne cattoliche e uomini islamici favorirebbero le infiltrazioni del terrorismo.

Donazzan non sa quel che dice: a parte l'inconsistenza di quest'argomento sul piano della realtà, siamo di fronte per l'ennesima volta ad una dimostrazione di sessismo e razzismo da parte di chi dovrebbe occuparsi di scuola, occupazione e pari opportunità. Ci auguriamo che anche questa volta torni sui suoi passi, senza esibirsi in varianti venete del 'vannaccismo' che davvero rappresentano un insulto per una delle Regioni più dinamiche ed avanzate d'Europa". A dichiararlo in una nota è il senatore Dem Andrea Martella, segretario regionale del Pd in Veneto.