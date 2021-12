Lasciano le luci dell’albero accese di notte, scoppia l’incendio. Padre e figli muoiono

USA - Tragedia di Natale in Pennsylvania. Un papà di 41 anni e due figli piccoli sono morti in un incendio scoppiato a causa di un cortocircuito dell’albero di Natale. La famiglia aveva lasciato le lucine accese la notte di Natale, ma un cortocircuito ha innescato le fiamme, che hanno bruciato la casa.

Il papà e i due bambini delle elementari sono stati travolti dal fuoco nel sonno, mentre la mamma e il figlio maggiore sono riusciti a lasciare l’abitazione, cavandosela con lievi ustioni. I vigili del fuoco, accorsi sul posto, sono riusciti a domare le fiamme quando ormai per papà e bambini non c’era più nulla da fare. Anche i due cani della famiglia sono morti nel rogo: gli animali stavano in giardino e si sono introdotti in casa per salvare la famiglia, trovando però la morte.

