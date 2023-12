Lascia il lavoro per fare alberi di Natale: in tre mesi guadagna di più di quello che percepiva in un anno

Ha lasciato il lavoro per inseguire una passione personale, ma non poteva immaginare che la nuova professione sarebbe stata un successo tanto da farle guadagnare in pochi mesi ciò che prima percepiva in una anno intero di lavoro. Amanda Ware, 43 anni di Bentonville, Arkansas, ha compiuto una scelta sorprendente lasciando la sua carriera di insegnante per dedicarsi a tempo pieno a un'attività natalizia unica: decorare alberi di Natale. Il periodo di massima attività per Ware e il suo team è tra novembre e dicembre, ma la richiesta di servizi inizia già ad ottobre.



Con una media di circa un centinaio di alberi addobbati ogni anno, Ware offre una varietà di decorazioni attraverso il suo sito specializzato, con prezzi che variano da 300 a 1500 euro, a seconda delle dimensioni e della complessità dell'allestimento. In un'intervista a Newsweek, Ware ha condiviso la sua visione rivoluzionaria sull'addobbo natalizio, sottolineando che qualsiasi colore può essere considerato festivo. La sua formula per il perfetto albero di Natale include l'uso abbondante di luci, almeno 100 per ogni albero, per valorizzare al meglio le decorazioni.



La donna offre anche consigli preziosi attraverso i suoi canali social, contribuendo a trasformare ogni albero in un capolavoro natalizio. Con un'esperienza che va oltre la mera decorazione, Ware ha dimostrato che perseguire la propria passione può portare a sorprendenti successi professionali, rafforzando l'idea che il Natale non è solo una festività, ma anche un'opportunità per realizzare sogni inaspettati.