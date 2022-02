Lascia l'auto sul ciglio dell'argine: allarme per la scomparsa di un 53enne

ROVIGO - Ricerche in corso da ieri a Rosolina (Rovigo) per la scomparsa di un uomo di 53 anni. La sua auto è stata ritrovata sull'argine del Po di Brondolo, con all'interno il giubbotto.



Del 53enne, tuttavia, residente a Rosolina, con famiglia e lavoro, nessuna traccia. Abbastanza per fare scattare un'imponente operazione di soccorso e ricerca, che da ore coinvolge vigili del fuoco e carabinieri.

Sul posto anche i sommozzatori di Venezia e i cinofili, che hanno messo in campo un border collie e un labrador per le ricerche lungo gli argini. In acqua sono stati calati il gommone e la moto d'acqua. Nella mattinata, invece, si è levato in volo l'elicottero dei vigili del fuoco. Presenti anche i carabinieri, partecipi delle operazioni di ricerca.