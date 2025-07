Lascia la figlia di 9 anni in auto per andare al lavoro: al termine del turno la trova morta

STATI UNITI – Una tragedia sconvolgente si è consumata martedì pomeriggio nel parcheggio di uno stabilimento manifatturiero a Galena Park, sobborgo industriale nei pressi di Houston, in Texas. Una bambina di 9 anni è stata trovata morta all'interno di un’auto dopo essere rimasta sola nel veicolo per circa otto ore, sotto il sole cocente.



Secondo quanto riferito dallo sceriffo della contea la piccola era stata lasciata volontariamente nell’auto dalla madre, una donna di 36 anni che lavora nello stabilimento. La donna sarebbe arrivata sul posto di lavoro poco prima delle 6 del mattino, lasciando alla bambina una bottiglietta d’acqua e abbassando parzialmente i finestrini e mettendo il parasole nella convinzione che fosse sufficiente a garantire la sicurezza della figlia durante la sua assenza.



L’allarme è scattato poco dopo le 14, al termine del turno di lavoro della madre. Quando è tornata al veicolo, ha trovato la figlia priva di sensi. Nonostante il trasporto immediato in ospedale, i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso della bambina, probabilmente per un colpo di calore.



“Un errore tragico e irreversibile”, ha commentato lo sceriffo Gonzalez, che ha ribadito i pericoli legati all’esposizione prolungata al caldo all’interno dei veicoli. Nei climi estivi del Texas, la temperatura interna di un’auto può superare i 50°C in meno di un’ora, rendendo letale anche una breve permanenza al suo interno. Le autorità stanno ora indagando sull'accaduto. Non è ancora chiaro se la madre verrà formalmente incriminata per l’accaduto, ma la polizia ha confermato che l’auto era parcheggiata regolarmente all’interno dell’area riservata ai dipendenti.