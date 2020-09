L'arte come risposta alle necessità terapeutiche di chi ha disturbi cognitivi

Treviso - Una app facilmente intuibile e a portata di mano potrà frenare, al suo insorgere, il decadimento cognitivo. L’anziano che avrà imparato a registrare l’ attività fisica praticata in giornata, il tempo dedicato alla lettura, i momenti ricreativi trascorsi con gli amici, potrà agevolmente raggiungere gli obiettivi prefissati per assicurarsi il benessere fisico e cognitivo. E sempre dall’app l’équipe delle cure integrate potrà monitorare l’andamento del percorso, intervenendo se è il caso. E’ uno degli strumenti informatici impiegati dalla telemedicina e pensati dal progetto europeo “Valuecare”, del quale Treviso è diventato sito pilota.



Il dott. Maurizio Gallucci, coordinatore dei Centri Disturbi Cognitivi dell’Ulss 2 non si stanca di ripetere che stili di vita e attività fisica permettono di combattere le demenze se si interviene per tempo e sistematicità. “La tecnologia ci è d’aiuto perché i controlli medici a distanza possono essere garantiti anche quotidianamente”. Se ne parlerà in occasione della Giornata mondiale dell’Alzheimer venerdì prossimo 18 settembre, dalle 8.00 alle 13.00, in una videoconferenza su Google Meet (info: https://tom.aulss2.veneto.it) e intitolata: “Telemedicina e arte dopo il Covid 19”.



Perché anche l’arte c’azzecca. Da anni il dott. Gallucci la impiega infatti come strumento per la stimolazione cognitiva: “Utilizziamo foto di quadri esposti al museo Bailo di Treviso che suscitano emozioni e ricordi, rielaborati in un secondo momento dallo psicologo. Il percorso si conclude con la visita al museo per ammirare le opere in originale”. E anche per le persone con demenza conclamata l’arte si rivela un vero toccasana.