L'appello:"I leoni dello zoo muoiono di fame", una campagna per salvarli

"Aiutiamo i leoni, hanno bisogno di cure mediche e cibo". A lanciare l'appello, che sta facendo il giro del web, è Osmah Salil che ha pubblicato sul post numerose foto dei quattro felini magrissimi nelle loro gabbie. Il quinto, una leonessa, sarebbe già morta di stenti. E' stato proprio Osmah a pubblicare immagini e un video dello zoo Al Qureshi a Khartum in Sudan, sottolineando come i gestori della struttura non abbiano cibo e risorse economiche sufficienti per dare da mangiare agli animali.

Un appello che non è rimasto inascoltato. Le donazioni da tutte le parti del mondo stanno arrivando.