L'appello di Confindustria Veneto:"Garantite il lavoro e la mobilità delle merci"

Il presidente Confindustria Veneto, Enrico Carraro, pur sottolineando che si è "in emergenza sanitaria, serve responsabilità comune e regole chiare per garantire l'indispensabile continuità produttiva e la mobilità dei lavoratori e delle merci" "Il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri varato nella notte - ricorda Carraro - ha previsto l'estensione della 'zona rossa' anche a tre province del Veneto: Padova, Venezia e Treviso. E' una misura senza dubbio forte, che non è stato possibile scongiurare ma che ha il condivisibile obiettivo di contenere la diffusione del contagio e di evitare il collasso del sistema sanitario nazionale. Tuttavia, in momenti come questi, - ha aggiunto - la chiarezza è un fattore indispensabile, per tranquillizzare cittadini e imprese. Mi auguro che, a stretto giro, vengano forniti tutti i chiarimenti interpretativi e le linee guida ai Prefetti affinchè sia indiscutibile che nel riferimento alle 'comprovate esigenze lavorative', contenuto nel decreto, rientrino tutte le attività di impresa, non determinando quindi alcun blocco delle attività produttive, delle attività lavorative, nè tantomeno del blocco dei trasporti e della circolazione delle merci da e per le zone rosse.

E' indispensabile infatti garantire continuità produttiva e lavorativa, pur sottoposta a stringenti regole e necessari controlli, a cui non ci sottrarremo. Siamo in una situazione estremamente difficile, in cui è a rischio la salute comune. Sono certo che - ha concluso Carraro - il sistema imprenditoriale veneto saprà reagire in maniera responsabile e dare il meglio di sé per uscire quanto prima da questa crisi".