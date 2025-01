L'annuncio della principessa Kate: "Sono in remissione dal cancro"

INGHILTERRA - La principessa Kate Middleton è "in remissione" dal cancro. Lo ha annunciato lei stessa, sulla base delle indicazioni dei medici, dopo essere stata in visita all'ospedale che l'ha seguita nei suoi trattamenti contro il tumore, il Royal Marsden di Chelsea, per ringraziare il personale medico-sanitario. E' la prima volta che viene rivelato il nome della struttura ospedaliera dove si è sottoposta al lungo ciclo di chemioterapia conclusosi lo scorso settembre.Nonostante sia difficile lasciarsi alle spalle l'esperienza di malattia, Kate ha spiegato di essere impaziente di vivere "un anno appagante. C'è molto da aspettarsi", ha concluso.

Nel post la principessa Catherine ha esordito ringraziando "tutti per il continuo supporto". E ha aggiunto un pensiero particolare per l'ospedale che si è preso cura di lei: "Volevo cogliere l'occasione per ringraziare il Royal Marsden per essersi preso cura di me così bene durante l'anno appena trascorso. I miei più sentiti ringraziamenti vanno a tutti coloro che hanno camminato silenziosamente al fianco di William e me mentre affrontavamo tutto. Non avremmo potuto chiedere di più. L'assistenza e i consigli che abbiamo ricevuto durante il mio periodo da paziente sono stati eccezionali". Nelle immagini diffuse dai media del Regno Unito si vede Kate che parla con alcuni dei pazienti in una sala dell'ospedale adibita alle sedute di chemioterapia. In occasione della sua visita è stato anche annunciato che la principessa è diventata patron del Royal Marsden insieme al consorte William.